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По факту массового ДТП в Армавире с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

По факту массового ДТП в Армавире с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

Авария с несколькими грузовиками унесла жизни трёх человек.Водитель "КамАЗа", не успев затормозить, протаранил Mercedes 1 сентября на 166 км + 800 метров трассы Р-217 в Армавире.

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