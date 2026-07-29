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RT Russia

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Туск обсудил с Зеленским сотрудничество в сфере ПВО

Туск обсудил с Зеленским сотрудничество в сфере ПВО

Польский премьер Дональд Туск и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере ПВО. «Мы также обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничества в области противоракетной обороны», — написал он в соцсети Х.

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