Туск обсудил с Зеленским сотрудничество в сфере ПВО

Польский премьер Дональд Туск и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере ПВО. «Мы также обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничества в области противоракетной обороны», — написал он в соцсети Х.
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