Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Торского выступа

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 30 сентября сообщил, что российские военные нанесли авиаудары по двум пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Торское на краснолиманском направлении.
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