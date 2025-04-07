Александр Бельский поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Он пожелал ей крепкого здоровья и новых достижений на благо страны Сегодня свой день рождения отмечает председатель Совета Федерации РФ, Почетный гражданин Санкт-Петербурга и выдающийся государственный деятель Валентина Матвиенко.
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