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В Лихославле прошла акция для юных участников дорожного движения

В Лихославле прошла акция для юных участников дорожного движения

В Лихославле автоинспекторы провели акцию «Безопасное лето» для участников пришкольного лагеря. Сотрудники Лихославльской Госавтоинспекции организовали акцию «Безопасное лето» в летнем лагере дневного пребывания на базе МОУ «Лихославльская СОШ № 1».

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