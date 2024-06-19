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Путин спасает Украину и НАТО. Зачем?

Путин спасает Украину и НАТО. Зачем?

Коллаж ЦарьградаСегодня 1,5K прочитали Мирные предложения президента России Владимира Путина, которые на Западе назвали условно "мир в обмен на землю", на самом деле ничего нового для Запада не содержат.

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