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Петербургский дневник

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В Петербурге пенсионерка получила десять лет колонии за попытку поджога военкомата

В Петербурге пенсионерка получила десять лет колонии за попытку поджога военкомата

ЧП случилось в ноябре Первый Западный окружной военный суд приговорил 76-летнюю жительницу Петербурга к десяти годам колонии общего режима по статье УК РФ о теракте после попытки поджечь военкомат, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

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