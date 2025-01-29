В Петербурге пенсионерка получила десять лет колонии за попытку поджога военкомата

ЧП случилось в ноябре Первый Западный окружной военный суд приговорил 76-летнюю жительницу Петербурга к десяти годам колонии общего режима по статье УК РФ о теракте после попытки поджечь военкомат, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
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