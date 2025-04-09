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Моди пригласили в Москву на День Победы: решение будет позже

Моди пригласили в Москву на День Победы: решение будет позже

Премьер-министр Индии, Нарендра Моди, получил приглашение из Москвы для участия в праздновании Дня Победы.

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