На шоссе Энтузиастов в Москве появится новая эстакада

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин На шоссе Энтузиастов построят новую эстакаду. Она появится на пересечении магистрали со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".
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