На шоссе Энтузиастов в Москве появится новая эстакада

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин На шоссе Энтузиастов построят новую эстакаду. Она появится на пересечении магистрали со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".