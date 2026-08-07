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На шоссе Энтузиастов в Москве появится новая эстакада

На шоссе Энтузиастов в Москве появится новая эстакада

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин На шоссе Энтузиастов построят новую эстакаду. Она появится на пересечении магистрали со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

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