Не носите это летом с 11 до 16 часов: 4 варианта небезопасной одежды

В ближайшие месяцы обещают переменчивую погоду: жара может сменяться холодом, а солнце — ливнями. Значит, надо позаботиться о подходящем гардеробе, чтобы случайно не подхватить простуду или не получить тепловой удар.
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