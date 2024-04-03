ВККС разрешила возбудить дело о взятке против ростовской судьи Коблевой

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда города Ростова-на-Дону Елены Коблевой по обвинению в получении взятки.
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