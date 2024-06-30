Четыре российских дзюдоиста завоевали золото на чемпионате Европы среди юношей

Четыре российских дзюдоиста выиграли золотые награды на юношеском чемпионате Европы. Магомед Абдулаев (категория до 55 кг) и Абу‑Бакр Кантаев (до 81 кг) оказались сильнее представителей Украины Хазара Хейдарова и Михаила Соляника.
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