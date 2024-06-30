RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    У этого губастого какие ценности?Вучич: Запад не и...
  • Elena Guseva
    Дурацкое название города - по имени литератора даже не второго, а третьего ряда. Елисаветград - вот истинный топоним.Взрыв прогремел в...
  • лина любимцева
    Нагличане (от слова "наглый") всегда были ЛЖИВЫМИ ГОВНЮКАМИ,«Привычная англий...

Четыре российских дзюдоиста завоевали золото на чемпионате Европы среди юношей

Четыре российских дзюдоиста завоевали золото на чемпионате Европы среди юношей

Четыре российских дзюдоиста выиграли золотые награды на юношеском чемпионате Европы. Магомед Абдулаев (категория до 55 кг) и Абу‑Бакр Кантаев (до 81 кг) оказались сильнее представителей Украины Хазара Хейдарова и Михаила Соляника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх