Четыре российских дзюдоиста завоевали золото на чемпионате Европы среди юношей

Четыре российских дзюдоиста выиграли золотые награды на юношеском чемпионате Европы. Магомед Абдулаев (категория до 55 кг) и Абу‑Бакр Кантаев (до 81 кг) оказались сильнее представителей Украины Хазара Хейдарова и Михаила Соляника.