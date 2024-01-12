Полковник перечислил особенности основного боевого вертолета российской армии

Полковник Матвийчук назвал Ми-28 основным боевым вертолетом российской армии Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил характеристики боевого вертолета Ми-28 «Ночной охотник», который, по его словам, является основным вертолетом российской армии.
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