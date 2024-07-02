В Китае разработан робот с мозгом, аналогичным человеческому

В Поднебесной активно развивается новая в робототехнике технология «мозг на чипе». Исследователи начали использовать принципиально новый способ обучения роботизированных систем для обхода препятствий и захвата различных предметов манипуляторами, заменяющими руки.
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