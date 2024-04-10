Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

25 подписчиков

Обзор матчей первого раунда квалификации Чемпионата мира 2024. Второй день.

Обзор матчей первого раунда квалификации Чемпионата мира 2024. Второй день.

Булчу Ревеш нанес поражение Шону О’Салливану, Фергал О’Брайен проиграл Мостафе Доргаму, Луис Хиткоут одержал победу над Оливером Сайксом, Александр Урсенбахер разгромил Юлиана Бойко, а Рианн Эванс проиграла Оливеру Брауну в первом квалификационном раунде Чемпионата мира 2024, сообщает WST.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх