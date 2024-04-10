Обзор матчей первого раунда квалификации Чемпионата мира 2024. Второй день.

Булчу Ревеш нанес поражение Шону О’Салливану, Фергал О’Брайен проиграл Мостафе Доргаму, Луис Хиткоут одержал победу над Оливером Сайксом, Александр Урсенбахер разгромил Юлиана Бойко, а Рианн Эванс проиграла Оливеру Брауну в первом квалификационном раунде Чемпионата мира 2024, сообщает WST.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)