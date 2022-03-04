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США ввели санкции против Пескова и российских бизнесменов

США ввели очередной пакет санкций, блокирующих активы. В списке, опубликованном Белым домом, оказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, семь крупных российских бизнесменов и члены их семей, а также ряд организаций, передает Лента.

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