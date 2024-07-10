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Царьград

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Жертва «кислотного маньяка» из Монино собирает деньги на лечение

Жертва «кислотного маньяка» из Монино собирает деньги на лечение

В это время самого нападавшего признали невменяемым.Одна из жертв «кислотного маньяка» из Монино собирает деньги на лечение.

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