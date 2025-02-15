Чем заняться дома: «Бриджит Джонс», «Аутсорс» и подкаст об ученых

Посмотреть «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» «Кинопоиск» Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) переживает утрату: во время гуманитарной миссии в Судане погиб Марк Дарси (Колин Ферт), оставив ее матерью-одиночкой с двумя своенравными детьми.