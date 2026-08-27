stroimdom21
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stroimdom21

34 подписчика

Как я перестал бояться потопа и полюбил умную защиту от протечек

Как я перестал бояться потопа и полюбил умную защиту от протечек

Пятнадцать лет в инженерных системах — это очень долгий разговор с реальностью. Начинал я с простых сантехнических задач, а сегодня значительная часть моей работы связана с тем, что принято называть «умным домом».

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