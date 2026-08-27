Как я перестал бояться потопа и полюбил умную защиту от протечек

Пятнадцать лет в инженерных системах — это очень долгий разговор с реальностью. Начинал я с простых сантехнических задач, а сегодня значительная часть моей работы связана с тем, что принято называть «умным домом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии