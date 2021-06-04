В деревне Домашино отметили праздник детства

В деревне Домашино отметили праздник детства

В деревне Домашино состоялся праздник детства «Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света!».

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