Воронежская прокуратура оспорила сделки участников торгов на продукты

Прокуратура Воронежской области требует признать недействительными контракты на поставку продуктов питания, заключённые в результате устного сговора участников торгов, и взыскать с компаний средства в доход государства.
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