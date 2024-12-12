Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР

Там завязались бои Российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР – там завязались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.