В Куйбышевском районе Самары застроят пустырь возле воинской части

На сайте «ДОМ.РФ» была опубликована информация, в соответствии с которой будет проведен аукцион на право заключения договора комплексного развития земельного участка, общая площадь которого составляет 12,0 га.
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