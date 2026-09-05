"Тотальный визовый бан": В Европе обсуждают полную блокировку выдачи шенгена для русских – инсайдер

В Европе обсуждают полную блокировку выдачи шенгена для русских , сообщает инсайдер. После событий в Лейпциге ЕС готовит тотальный визовый бан для россиянЕвросоюз готовит масштабное ужесточение правил въезда для граждан России.
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