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Царьград

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"Тотальный визовый бан": В Европе обсуждают полную блокировку выдачи шенгена для русских – инсайдер

"Тотальный визовый бан": В Европе обсуждают полную блокировку выдачи шенгена для русских – инсайдер

В Европе обсуждают полную блокировку выдачи шенгена для русских , сообщает инсайдер.  После событий в Лейпциге ЕС готовит тотальный визовый бан для россиянЕвросоюз готовит масштабное ужесточение правил въезда для граждан России.

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