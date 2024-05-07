За семь лет уральские металлурги вложили в экологию 91 миллиард рублей

Затраты ММК на природоохранную деятельность с 2017 по 2023 год составили более 91 миллиарда рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», об этом сообщил на заседании общественной палаты Магнитогорска и.
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