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Жителя деревни Новая Пустошь в Ленобласти заподозрили в растлении младшей сестры

Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы. Уголовное дело завели на 22-летнего жителя деревни Новая Пустошь Ленинградской области, которого подозревают в растлении младшей сестры.

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