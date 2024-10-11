Россияне для вечеринок чаще всего покупают пиццу, снеки и сладости

Сезон пикников завершился, жители России все чаще проводят уютные домашние встречи. Вечеринка с едой, напитками (безалкогольными) и просмотром фильмов для компании из пяти человек обойдется в 1922 рубля, с настольными играми — в 2197 рублей, с видеоиграми — в 8717 рублей.