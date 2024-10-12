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Цель проекта «50 на 50»: в докладе анализируется возможность снижения уровня смертности в возрасте до 70 лет на 50% во всем мире к 2050 году

Амбициозные цели и практические меры Команда из 50 ведущих международных экспертов, Комиссия журнала Lancet, провела исследование, результатом которого стали чёткие, действенные и достижимые меры для снижения вероятности преждевременной смерти на 50%.

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