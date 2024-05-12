Политолог оценил кандидатуры ряда губернаторов на посты глав министерств РФ

Предложение кандидатур губернаторов Калининградской области Антона Алиханова, главы Кемеровской области — Кузбасса Сергея Цивилева, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и главы Курской области Романа Старовойта на должности глав министерств в новом составе правительства РФ демонстрирует эффективность кадровой политики Кремля.
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