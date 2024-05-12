ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Так вот в чём смысл Пидорастических игр в Пориже - распространить свою заразу по миру - поделиться клопами и таракана...Эксперт из Герман...
  • Eduard
    Мочи толпу даунов! Ждут безвластия что бы магазины грабить и убивать,это уже было!К парламенту Груз...
  • Eduard
    Власть должна применять силу к этим якобы протестующим.Этот закон вообще всех никак не касается,но судя пр толпе дура...К парламенту Груз...

Политолог оценил кандидатуры ряда губернаторов на посты глав министерств РФ

Политолог оценил кандидатуры ряда губернаторов на посты глав министерств РФ

Предложение кандидатур губернаторов Калининградской области Антона Алиханова, главы Кемеровской области — Кузбасса Сергея Цивилева, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и главы Курской области Романа Старовойта на должности глав министерств в новом составе правительства РФ демонстрирует эффективность кадровой политики Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх