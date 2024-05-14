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В связи с... О трёх главных проблемах соседей. И три имени их характеризующих. По классике!

В связи с... О трёх главных проблемах соседей. И три имени их характеризующих. По классике!

События последних дней вновь пролили свет в этом захудалом амбаре, получившем статус государства в 1991 году и грезящий теперь статусом "ядерной державы", в сочетании с другими "лидерскими качествами" европейского геополитического пространства.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Не надо было столь много активов вкладывать в их страны, мало кто проявляет жалость, порядочность, если что то выгодно.
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