В связи с... О трёх главных проблемах соседей. И три имени их характеризующих. По классике!

События последних дней вновь пролили свет в этом захудалом амбаре, получившем статус государства в 1991 году и грезящий теперь статусом "ядерной державы", в сочетании с другими "лидерскими качествами" европейского геополитического пространства.
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