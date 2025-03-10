Украина не является сувереннным государством с 2014 года, когда Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов установило собственных марионеток в результате государственного переворота.
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