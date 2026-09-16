Томский университет открыл три новых вида грибов для России

В Томской области учёные ТГУ обнаружили три новых для России вида грибов, среди которых редко встречающийся Psathyrella immaculata.
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