Неожиданную причину ночного хождения в туалет названа исследователями Ирэн ОрлонскаяСогласно данным исследования, у людей, которые проводят пять и более часов в день перед телевизором и/или видеоэкраном, вероятность развития никтурии значительно увеличивается.
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