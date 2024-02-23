Неожиданную причину ночного хождения в туалет названа исследователями Ирэн ОрлонскаяСогласно данным исследования, у людей, которые проводят пять и более часов в день перед телевизором и/или видеоэкраном, вероятность развития никтурии значительно увеличивается.