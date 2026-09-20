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Взносы в Соцфонд вынуждают благотворительные организации закрывать свои центры

Взносы в Соцфонд вынуждают благотворительные организации закрывать свои центры

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Благотворительная организация "Перспективы" – одна из старейших в России, которая занимается поддержкой подопечных психоневрологических интернатов, – сократит расходы на 20% в 2027 году.

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