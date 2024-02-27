Shein изучает возможность переноса IPO из Нью-Йорка в Лондон

Китайский онлайн -ритейлер одежды Shein изучает возможность переноса своего первичного публичного размещения акций из Нью-Йорка в Лондон ввиду возникших препятствий в рамках запланированного листинга в США, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию осведомленных источников.