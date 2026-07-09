Мадьяр и Науседа показали подаренные Эрдоганом на саммите НАТО револьверы

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцелярия президента Литвы Гитанаса Науседы опубликовали фотографии револьверов, которые европейским лидерам в качестве подарка на саммите НАТО в Анкаре вручил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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