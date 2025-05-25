Рязанская Госавтоинспекция продолжает массовые рейды

Задача Рязанской Госавтоинспекции - оперативно выявить и пресечь нарушения. Пренебрежение правилами дорожного движения всегда несет риск возникновения ДТП, поэтому такие профилактические мероприятия позволяют повысить безопасность на дорогах.
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