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На Ямале действует 7 природных пожаров

На Ямале действует 7 природных пожаров

На Ямале действует 7 природных пожаров. Таковы данные департамента гражданской защиты на 14 июля. По состоянию на утро вторника возгорания действуют в Красноселькупском, Приуральском, Шурышкарском районе.

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