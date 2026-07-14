На Ямале действует 7 природных пожаров. Таковы данные департамента гражданской защиты на 14 июля. По состоянию на утро вторника возгорания действуют в Красноселькупском, Приуральском, Шурышкарском районе.
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