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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «Сибирь» становится заложником календаря. Команда набрала ход – и ее посадили на 8-дневную паузу. Осенью все должны играть регулярно»

Клуб проиграл 3 последних матча. «Обидно, что оправдался мой прогноз по «Сибири». Команда набрала ход – и тут ее посадили на восьмидневную паузу.

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