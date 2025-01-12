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«Клещи закрываются»: ВС России разнесли массу ВСУ, бредущих в полукотле у Великой Новосёлки: Новости СВО, 12.01.25 г.

«Клещи закрываются»: ВС России разнесли массу ВСУ, бредущих в полукотле у Великой Новосёлки: Новости СВО, 12.01.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 12 января 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 12.

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