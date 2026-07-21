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Захарова оценила решение Зеленского об отставке Сырского и Фёдорова

Захарова оценила решение Зеленского об отставке Сырского и Фёдорова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 21 июля решение главы киевского режима Владимира Зеленского об отставке главкома ВСУ Александра Сырского и главы украинского Минобороны Михаила Фёдорова.

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