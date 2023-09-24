Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Лука Банки о том, что возглавил «Виртус»: «Какие у меня были планы? Отдыхать и помогать по дому. Команда была расстроена увольнением Скариоло, но в то же время полна решимости»

Главный тренер «Виртуса» Лука Банки рассказал о том, как встретил возможность с подписанием контракта с командой, а также высоко отозвался об уровне своих новых подопечных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх