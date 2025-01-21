Сколько автомобилей выпускают заводы в Калужской области

На этот вопрос ответил губернатор региона Владислав Шапша. В своем телеграм-канале он рассказал, что по итогам 2024 года калужские автозаводы выпустили 13 тысяч легковых автомобилей и 2 тысячи грузовиков.
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