Россия не пойдет на завуалированное сотрудничество с ЦЕРН — Ковальчук

Россия не будет сотрудничать с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) по завуалированным схемам, заявил глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, 8 ноября сообщают РИА Новости.
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