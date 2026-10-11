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Нейробиологи обнаружили распределённый код смысла слов в гиппокампе

Нейробиологи обнаружили распределённый код смысла слов в гиппокампе

Значение слова может отражаться в совместной активности множества нейронов гиппокампа. Группа под руководством Мелиссы Франч изучила этот процесс во время прослушивания рассказов и сопоставила нейронные ответы с языковыми моделями.

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