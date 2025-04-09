Ранее Зеленский заявил о пленении двух китайцев в Донбассе и потребовал реакции Пекина и Вашингтона. Китай и Россия это пока не комментировали МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая.
МИД Украины вызвал китайского дипломата из-за «пленных граждан КНР»
Комментарии
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Бендер Задунайский
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5 час.
Борис Леонтьев
Клоун-наркоша после очередной дозы вдруг возомнил, что таким образом он умаслит Трампа, дав тому (как ему кажется) лишний «козырь» в тарифной войне США и Китая. Не подумал (да и чем ему подумать) Зеля, что своим «выступлением» может сильно разозлить товарища Си Цзиньпина.
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2 час.
Татьяна Х
С женщиной работала, она была замужем за китайцем, который всю жизнь прожил в России. И, кстати, её сын сейчас тоже на СВО. Он похож на отца.
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1 час.
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