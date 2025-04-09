МИД Украины вызвал китайского дипломата из-за «пленных граждан КНР»

Борис Леонтьев

Клоун-наркоша после очередной дозы вдруг возомнил, что таким образом он умаслит Трампа, дав тому (как ему кажется) лишний «козырь» в тарифной войне США и Китая. Не подумал (да и чем ему подумать) Зеля, что своим «выступлением» может сильно разозлить товарища Си Цзиньпина.