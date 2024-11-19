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Строительство первых объектов в ОЭЗ «Нягань» начнется в 2025 году

Строительство первых объектов в ОЭЗ «Нягань» начнется в 2025 году

Первые компании, получившие статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), приступят к строительству своих производственных объектов в 2025 году.

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