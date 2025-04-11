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Рязанские новости

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В Рязани объявили тендер на лабораторные испытания асфальта за 8 млн рублей

В Рязани объявили тендер на лабораторные испытания асфальта за 8 млн рублей

В Рязани объявлен тендер на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси и асфальтобетона в рамках выполнения работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

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