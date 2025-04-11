В Рязани объявили тендер на лабораторные испытания асфальта за 8 млн рублей

В Рязани объявлен тендер на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси и асфальтобетона в рамках выполнения работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)