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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пальцев из «Краснодара» о Бубнове: «Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо всегда делить на два»

Защитник « Краснодара » Валентин Пальцев высказался об уровне экспертности бывшего защитника сборной СССР Александра Бубнова.

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