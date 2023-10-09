Неожиданно улучшатся отношения у этих четырех знаков зодиака 9 октября 2023 года Солнечное затмение в новолуние в Весах, которое произойдет 9 октября 2023 года, принесет новые начинания и важные поворотные моменты в романтической жизни четырех знаков зодиака.